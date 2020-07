Man rijdt bij slippartij borden uit de grond en wordt aangehouden

De politie heeft vrijdagavond laat een man aangehouden, omdat hij de bestuurder zou zijn van een wagen die in Langenboom van de weg raakte. Bij de manoeuvre van de auto werden een verkeersbord en een lantaarnpaal uit de grond gereden.

De chauffeur was door onbekende oorzaak de controle over het stuur kwijt geraakt. Het ongeluk gebeurde op de T-splitsing van de Hoogeweg en de Campagnelaan in Langenboom.

Niks te doen voor ambulance

De bestuurder had zijn wagen na de slippartij verlaten. Nadat zijn voertuig was geborgen, kwam er een man naar de plek waar de borden waren geramd. De politie hield hem aan vanwege de aangerichte schade en omdat hij zijn auto had achtergelaten. De man is meegenomen naar een politiebureau. Een ambulance die was gealarmeerd, kon onverrichter zake terug.