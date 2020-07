Vuurwapengevaarlijke crimineel valt agent en gezin in vrije tijd lastig: 'En OM seponeert de zaak!'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een agent is vrijdag door een man op een agressieve manier lastiggevallen toen hij met zijn jonge gezin door het centrum van Tilburg liep. De vervelende man - volgens hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond gaat het om een vuurwapengevaarlijke crimineel - werd aangehouden, maar tot verontwaardiging van Simmers seponeerde het Openbaar Ministerie de zaak. "Niet bedreigend genoeg!"

Volgens de politie was dit niet de eerste keer dat de man zich vervelend gedroeg richting agenten. Hij viel eerder deze week meerdere keren politiemedewerkers lastig in een politiebureau, hij volgde een agent die klaar was met zijn dienst en hij viel agenten op straat lastig.

Seponeren

Vrijdag was de druppel, toen hij een agent die met zijn gezin - met jonge kinderen - door het centrum van Tilburg liep lange tijd intimideerde, hinderlijk volgde en bedreigde met fysiek geweld.

De man werd vervolgens door andere agenten aangehouden op het Pieter Vreedeplein en vastgezet. Maar tot verbazing van hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond seponeerde het OM de zaak. "Niet bedreigend genoeg... Ongelooflijk!", verzucht Simmers. Maarten Brink, voorzitter van de ACP Zeeland-West-Brabant, zegt sprakeloos te zijn.

'Neemt niet weg dat wij geweld tegen agenten onacceptabel vinden'

"De officier van justitie is benaderd over de bedreiging. Die heeft telefonisch overlegd wat er gebeurd is en hoe de omstandigheden waren", legt een woordvoerster van het OM Zeeland-West-Brabant uit. "De woordelijke bedreiging is besproken met collega's en er is naar jurisprudentie gekeken."

Volgens de officier is er sprake van een niet te bewijzen bedreiging. Daarom werd de zaak geseponeerd. "Dit neemt niet weg dat wij geweld tegen agenten onacceptabel vinden", benadrukt de woordvoerster van het OM. "Maar we moeten per casus bekijken of wij die strafbaar achten."

