Bloemkool in hazelnootboter met bloemkoolcouscous - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag hoorde je Marcel Naring, koksopleider bij Curio in Breda. Hij maakte iets bijzonders van de bekende bloemkool. De bloemkool haalde Marcel bij AGF Klootwijk in Raamsdonk. Dit recept kun je gebruiken als een groentegarnituur in een hoofdgerecht, of als een op zichzelf staande groentesnack, aldus Marcel.

Ingrediënten:

1 bloemkool

150 roomboter

1 teentje knoflook

Peper en zout

Voor de couscous:

Overgebleven bloemkool

2 eetlepels Griekse yoghurt

Sap van ½ limoen

2 eetlepels hazelnootboter uit bovenstaand recept.

50 gram gehakte en gebruneerde hazelnoten

Peper en zout

Bereidingswijze:

1. Verwijder de groene bladeren van de bloemkool

2. Snijd de bloemkool in 4 dikke plakken van 4 cm dik (incl. steel)

3. Bewaar de zijkanten en de restjes bloemkool voor je couscous

4. Smelt de 150 gram roomboter in een grote koekenpan

5. Leg hier de bloemkoolplakken in

6. Laat de plakken bloemkool aan beide kanten 5 minuten sudderen

7. Als de boter en bloemkool lichtbruin beginnen te kleuren ruik je geur van hazelnoot

8. Check nu de gaarheid van de bloemkool, als hij makkelijk in te prikken is met een vork is de bloemkool klaar. Hij mag nog een ‘bite’ hebben.

9. Bewaar de hazelnootboter!

10. Breng de bloemkool op smaak met peper en zout en presenteer op een bord samen met je bloemkoolcouscous

Smakelijk!