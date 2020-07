Vijftig flessen met lachgas gevonden in berging appartementencomplex: eigenaar wilde feestje vieren

Een deel van de in beslag genomen gasflessen (foto: politie). vergroot

In Tilburg zijn vrijdag ruim vijftig flessen met lachgas in beslag genomen. Ze lagen opgeslagen in de berging van een appartementencomplex aan de Dolomietenlaan. De eigenaar had het gevaarlijke spul in zijn bezit, omdat hij binnenkort een feestje heeft, zo vertelde hij de politie.

D e 23-jarige man moet zich hiervoor bij de rechtbank verantwoorden. De flessen lachgas hadden een gezamenlijke inhoud van 150 liter. Volgens de politie was er sprake van een gevaarlijke en strafbare situatie. Het lachgas zal worden vernietigd.

De politie was via Meld Misdaad Anoniem getipt over een grote hoeveelheid lachgas en ze is daarop een kijkje gaan nemen. De vondst is zaterdag pas bekend gemaakt.