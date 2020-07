Coronanieuws: vrijgezellen hebben tijdens de coronacrisis minder seks

Foto: Kevin Cordewener De groep VirusWaanzin wil zondag opnieuw een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag (foto: ANP 2020/Robin van Lonkhuijsen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Kevin Cordewener

Het protest tegen de coronamaatregelen dat zondagmiddag in Amsterdam plaatsvond, trok zo'n tweehonderd mensen. De actievoerders zien het overheidsbeleid gebaseerd op de anderhalvemetermaatregel als ernstige beperking van vrijheidsrechten. In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis.

De belangrijkste onderwerpen:

Van de Nederlanders vindt 53 procent de snelheid waarmee de regering de coronamaatregelen versoepelt prima, meldt opiniepeiler Maurice de Hond.

Ruim tweehonderd mensen deden zondagmiddag in Amsterdam mee aan een protest tegen de coronamaatregelen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

20.45

Veel vrijgezellen hebben tijdens de coronacrisis minder seks met een ander dan voor de lockdown wegens het virus. Dat stellen het Kenniscentrum seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland op basis van onderzoek. "We zien in het algemeen dat veel mensen nu een ander date- en seksgedrag vertonen", aldus Rutgers en Soa Aids Nederland.

Om besmetting en verspreiding van corona zo klein mogelijk te houden, is het advies om alleen seks te hebben met een vaste partner. Veel vrijgezellen houden zich hieraan door geen seks te hebben met anderen.

20.00

Honderden wetenschappers zeggen dat er aanwijzingen zijn dat het nieuwe coronavirus ook via kleinere deeltjes in de lucht mensen kan infecteren en roepen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op haar aanbevelingen te herzien, meldt de New York Times.

De WHO heeft gezegd dat het coronavirus zich voornamelijk van persoon tot persoon verspreidt via kleine druppeltjes uit de neus of mond. Die worden verspreid wanneer een persoon die met het virus is besmet, hoest, niest of spreekt.

In een open brief aan de organisatie, die de onderzoekers volgende week in een wetenschappelijk tijdschrift willen publiceren, schetsten 239 wetenschappers uit 32 landen het bewijs dat ook kleinere deeltjes, zogeheten aerosolen, mensen kunnen infecteren. De WHO heeft nog niet gereageerd.

13.19

Ruim tweehonderd demonstranten tegen de coronamaatregelen hebben zich zondagmiddag in het centrum van Amsterdam verzameld voor een protestmars. De gemeente verbood een eerder aangekondigde optocht van de organisatie die op 28 juni vanaf de Dam zou starten. De actievoerders zien het overheidsbeleid gebaseerd op de anderhalvemetermaatregel als ernstige beperking van vrijheidsrechten.

12.59

Actiegroep Dordrecht in Verzet roept mensen via hun Facebookpagina op 'massaal naar Dordrecht te komen'. De club wilde zondag demonstreren tegen de corona-spoedwet die momenteel in ontwikkeling is en tegen de anderhalvemetersamenleving. Die protestactie werd door de gemeente verboden. In eerste instantie leek de actiegroep zich daarbij neer te leggen, maar zondagmiddag plaatste zij toch een oproep naar Dordrecht te komen.

Wachten op privacy instellingen...

10.00

In het Amsterdamse centrum wordt zondagmiddag een protestmars gelopen tegen de Nederlandse coronamaatregelen. Via het Facebookevenement hebben zich bijna driehonderd mensen aangemeld voor de zogenoemde Vrijheidsmars. De organisatie Stop Lockdown is onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes. De politie verwacht geen ongeregeldheden.

09.47

Van de Nederlanders vindt 53 procent de snelheid waarmee de regering de coronamaatregelen versoepelt prima. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil.nl zondag op basis van onderzoek. Van de ondervraagden vindt 22 procent dat de overheid sneller te werk moet gaan, nog eens 22 procent ziet ze liever iets minder snel verdwijnen.

Wachten op privacy instellingen...

00.00

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt een recordstijging op een dag van het aantal wereldwijde coronagevallen: 212.326 in de afgelopen 24 uur. Het vorige record qua nieuwe besmettingsgevallen was 189.077. op 28 juni . Het aantal sterfgevallen bleef stabiel op ongeveer vijfduizend per dag.