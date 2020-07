Nog één keer roepen voor God: de laatste ronde van terminale Arnol Kox door Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Arnol Kox maakt zijn laatste ronde (foto: Youssef Zerrouk) Volgende Vorige vergroot 1/2 Nog één keer roepen voor God, laatste ronde Arnol Kox door Eindhoven

Het winkelende publiek in Eindhoven is zondag voor de allerlaatste keer getrakteerd op een preek van Arnol Kox. Onder luid applaus en hier en daar en traan maakte de stadsprediker in zijn rolstoel zijn ereronde.

"Bij mannen is het mannelijk, bij vrouwen vrouwelijk en bij de heer is het heerlijk", riep hij nog een keer, met veel minder volume dan we in het verleden van hem gewend waren.

Dat Arnol wat losmaakt bij het publiek werd zondag wel duidelijk. Hij kreeg niet echt de kans om door te rijden. Om elke meter werd hij aangesproken of wilden mensen met hem op de foto. En iedereen heeft een goed woordje voor hem over. "Het is de man van Eindhoven", zegt een vrouw die applaudisseert.

Slechte gezondheid

Het gaat sinds oktober vorig jaar niet goed met de bekende prediker. Zijn gezondheid liet het niet meer toe om de straat op te gaan. Maar in november keerde hij toch terug. Zijn vrouw Gerry bracht hem elke dag naar het centrum waar hij dan drie uur bleef om zijn woord te verkondigen. "Het gaf hem kracht."

Daarna ging het toch weer bergafwaarts. Volgens zijn vrouw werd hij afgelopen vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen met de boodschap dat artsen niets meer voor hem kunnen betekenen.

Hiernamaals

Dat raakt veel mensen. "Ik ken hem al langer dan vandaag", zegt een man. "Het doet mij pijn om hem hier voor de laatste keer te zien." Een jongeman verderop zegt dat hij het een eer vindt om als Eindhovenaar bij zijn laatste ronde te zijn. "Ik hoop dat hij veel geluk gaat vinden."

Arnol zelf bleef redelijk laconiek onder zijn lot. "Het is pijnlijk om afscheid te nemen maar ik heb mooie vooruitzichten", doelend op zijn geliefde hiernamaals.

Bekendheid in Eindhoven

Bijna veertig jaar verkondigde Arnol Kox luidkeels het woord van God in de binnenstad van Eindhoven. Het geloof geeft Kox veel steun en zin aan het leven, zo vertelde hij eerder. "Toen ik na een ernstig ongeluk negen maanden in het ziekenhuis lag, heb ik veel over de zin van het leven nagedacht. Iedereen heeft altijd maar haast."

Arnol was jarenlang een bezienswaardigheid voor de V&D in Eindhoven. Overigens niet altijd tot ieders plezier. Arnol trok zich daar nooit iets van aan: hij ging dan juist bidden voor die mensen.

