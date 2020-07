Zingen en juichen op de tribune? Achter plexiglas zou het kunnen

Foto: Tot van Marrewijk. vergroot

Nog even en dan gaat de bal weer rollen op de Nederlandse voetbalvelden. Eindelijk! Maar om je favoriete clubje ook echt aan te kunnen moedigen, is het nog wel even wachten. Zingen is voorlopig niet toegestaan. En juichen na een winnende goal is al helemaal uit den boze. Maar met een juichscherm is het allemaal mogelijk.

Dat beweert Tot van Marrewijk van een bedrijf in relatiegeschenken in Etten-leur. “Juichen of zingen. Volgens de huidige coronamaatregelen mag het allemaal nog niet. In ons bedrijf hebben we plexiglasschermen die ook gebruikt worden door medici, tandartsen en kappers. Premier Rutte zei in zijn laatste persconferentie dat in de buitenlucht, bijvoorbeeld op terrassen, de anderhalvemetermaatregel niet altijd nodig is als er een kuchscherm is. Toen ging er bij een lichtje branden: een individueel kuchscherm”, zegt Tot van Marrewijk.

Zelfs voor een slok bier hoeft het scherm niet af

Met dit individuele kuch- of juichscherm kan er naar hartenlust worden geschreeuwd, gezongen en gejuicht op de tribune, zegt Van Marrewijk. “Het scherm houdt de verspreiding van speeksel tegen. Bovendien is het ook een anti-condensscherm waardoor het niet aanslaat. Zelfs voor een slok bier hoeft het scherm niet af. Door het scherm kunnen er meer supporters in het stadion en heeft de club meer inkomsten. Het plexiglas zorgt bovendien dat de supporters zichtbaar blijven voor de beveiligingscamera’s.”

Van Marrewijk leert snel in de voetbalwereld. “Ik heb al met verschillende grote eredivisieclubs gesproken en voorbeelden van het juichscherm opgestuurd. Namen kan ik nog niet noemen. De clubs gaan nu met KNVB in gesprek of het ook op deze manier mag, zodat er meer supporters bij een wedstrijd aanwezig kunnen zijn. Daar wachten we op.”