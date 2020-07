Boze boeren blokkeren ingang van Eindhoven Airport [VIDEO]

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Boze boeren blokkeren ingang van Eindhoven Airport

Tientallen boze boeren hebben zondagavond met tractoren de toegangsweg voor de ingang van Eindhoven Airport geblokkeerd. De actie begon rond negen uur zondagavond en rond middernacht vertrokken de boeren weer onder begeleiding van de politie. Eerder dit weekend werd al het distributiecentrum van Jumbo in Veghel bezet en werd de A2 bij Liempde geblokkeerd.

De boeren bleven net zolang voor de ingang van het vliegveld staan totdat twee afgevaardigden van de boeren een gesprek kregen met een delegatie van Eindhoven Airport. Toen bleek dat dat een goed gesprek was geweest, gingen de boeren weer naar huis.

In het gesprek vroegen de boeren om cijfers over de verminderde stikstofuitstoot tijdens de coronacrisis van Eindhoven Airport. Een woordvoerder van het vliegveld zegde toe woensdag hierover verder te praten.

Weinig overlast

De sfeer bleef de hele avond goed en de overlast voor bijvoorbeeld reizigers bleef tot een minimum beperkt. "Wij wilden de zaak niet helemaal op z'n kop zetten hier, maar wél ons punt duidelijk maken. De nood is hoog en wij willen niet langer wachten op onze beurt", aldus veehouder Joop Bosmans uit Hilvarenbeek.



Politie en marechaussee waren aanwezig, maar de protestactie bleef rustig en gemoedelijk. "Minpunt: de McDonalds is dicht", klinkt het commentaar op de livefeed van Video in Verzet, het plafform van de boeren op Facebook.

De boeren filmden zelf hoe de blokkade verliep:

De acties hebben te maken met het verminderen van stikstof in Nederland. Het plan waar de boeren ontevreden over zijn, is het geven van minder eiwitrijk voedsel aan vee. Landbouwminister Carola Schouten wil er met de tijdelijke maatregel voor zorgen dat er minder stikstof wordt uitgepoept. Veehouders die toch te veel eiwit geven, krijgen vanaf 1 september een boete van 2500 euro.

'Onhaalbaar'

Voor de boeren reden om de laatste dagen weer massaal met de tractoren de weg op te gaan. Ze maken zich zorgen over het welzijn en de gezondheid van hun vee bij dit plan. "Schouten stelt onhaalbare eisen aan de boeren", aldus Bosmans uit Hilvarenbeek, die zaterdag ook bij de Jumbo in Veghel was. "Het plan van Schouten is praktisch niet uitvoerbaar. Wij hebben alternatieve stikstofplannen, maar er wordt niet naar ons geluisterd."

