Actievoerende boeren voelen zich niet gehoord: ‘Er breekt een boerenrevolutie uit’

Boze boeren bezetten het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, boze boeren blokkeren A2 bij Liempde, boze boeren doen aangifte tegen landbouwminister Schouten. Het is duidelijk: de boeren voeren weer actie. “Er breekt eigenlijk een boerenrevolutie uit nu”, aldus Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF).

De acties hebben bijna allemaal te maken met het verminderen van stikstof in Nederland. De boeren willen hier over mee denken en praten, maar voelen zich niet gehoord. “De boeren zijn het ook echt helemaal zat. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen”, zegt de FDF-voorzitter uit Sint Hubert. “We hebben een alternatief plan aangeboden, maar daar gaan ze niet serieus op in. Iedereen walst maar gewoon door.”

Het plan waar nu vooral gesteggel over is, is het geven van minder eiwitrijk voedsel aan vee. Landbouwminister Carola Schouten wil er met de tijdelijke maatregel voor zorgen dat er minder stikstof wordt uitgepoept. Veehouders die toch te veel eiwit geven, krijgen vanaf 1 september een boete van 2500 euro.

Voor de boeren reden om weer massaal met de tractoren de weg op te gaan. Ze maken zich zorgen over het welzijn en de gezondheid van hun vee bij dit plan. Iets wat dierenartsen ook noemen. De boeren willen niet dat koeien en varkens ziek worden of dat er vroeggeboortes ontstaan door het minder eiwitrijke krachtvoer.

De actievoerders zijn niet alleen boos op Schouten, maar ook op een supermarktketen als Jumbo. Omdat de stikstofmaatregelen geld kosten, vinden de boeren dat ze meer moeten krijgen voor hun producten.

De reacties op de protesterende boeren zijn wisselend. Sommige mensen staan volledig achter ze, anderen zijn er wel een keer klaar mee. “Het zijn elke keer weer nieuwe regels, elke keer weer nieuwe toestanden. Ik snap dat buitenstaanders het niet echt snappen”, aldus Van den Oever. “Maar als heel Nederland boos wordt, is het misschien ook wel eens tijd dat minister Schouten gaat luisteren. Dat ze het eens op gaat lossen met de boeren.”

Volgens Van den Oever zijn de acties dan ook nog lang niet klaar. “Ik denk dat we nog maar aan het begin staan”, zegt hij. Farmers Defence Force verwacht dat de acties in hevigheid zullen toenemen de komende dagen. De voorzitter geeft aan dat er vanuit de actiegroep zelf nog geen protesten op de planning staan, maar dat de meeste acties nu spontaan vanuit boeren zelf ontstaan. "Daar staan wij volledig achter. Ze krijgen wat ze verdienen. Ik heb nul medelijden."

