Boze boeren bezetten hoofdkantoor Jumbo Veghel, demonstratie rond halftwaalf beëindigd

Boze boeren kwamen zaterdagavond bijeen bij het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo in Veghel. Er waren ongeveer zestig tractoren aanwezig bij de spontane actie. De demonstratie werd rond halftwaalf beëindigd. De politie begeleidde de boeren zoveel mogelijk bij hun terugreis.

Farmers Defence Force

Veel protesterende boeren zijn aangesloten bij de actiegroep Farmers Defence Force (FDF). Het logo van deze actiegroep was te zien op onder meer kleding en vlaggen. "Dit protest is echter geen initiatief van FDF", vertelde veehouder Joop Bosmans uit Hilvarenbeek. "Het gaat om een wilde actie, waar ook boeren van andere organisaties bij betrokken zijn. We staan hier omdat de overheid onhaalbare eisen aan de boeren stelt. We zitten in Den Haag wel via onze collectieven aan tafel, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Onze plek aan de tafel daar is een zoethoudertje. Wij hebben alternatieve stikstofplannen, maar die worden niet bekeken."