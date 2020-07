LEGO-beeld van André Hazes onthoofd: 'Alles is kapot te krijgen'

Het afgebroken hoofd van Hazes (foto: AT5). vergroot

Het LEGO-beeld van André Hazes dat op de Dam in Amsterdam werd geplaatst, is dit weekend onthoofd. Dutch Deco finish, het bedrijf in Erp dat het beeld heeft gemaakt, haalt maandag het beeld op om het te repareren. Hoe het precies kapot is gegaan, is niet duidelijk.

Ista van Galen Geschreven door

“Tja, alles is kapot te krijgen natuurlijk. We hebben deze week filmpjes voorbij zien komen van kinderen die er bovenop klimmen. Dat is best asociaal”, zegt Remon van Zoggel, eigenaar van Dutch Deco finish.

Het hoofd en de hoed lagen maandagochtend in stukken op de grond naast het beeld. De eigenaar denkt dat dit 's nachts is gebeurd door dronken mensen die ermee op de foto wilden. "Ik baal er enorm van. Het is heel vervelend."

Van Zoggel laat weten dat maandagmiddag twee medewerkers van Dutch Deco finish naar Amsterdam rijden om het beeld op te halen. "We moeten hem eerst in het echt zien, voordat we weten hoe we hem kunnen repareren." Maar of het daarna terug wordt gezet, weet de eigenaar nog niet zeker.

Het André Hazes-beeld zonder hoofd (foto: AT5). vergroot

Het beeld van 1,70 meter werd vorige week op de Dam geplaatst op de dag dat André Hazes 69 jaar zou zijn geworden. “We zijn er een week mee bezig geweest”, zei Van Zoggel vorige week tegen Omroep Brabant. Het bedrijf in Erp heeft de LEGO-versie van Hazes met een 3D-printer gemaakt.

Het beeld is gemaakt in opdracht van kunstenaar Streetart Frankey, die was gevraagd om iets leuks voor de Dam te maken nu het er zo stil en leeg is. Het LEGO-beeld van Hazes draagt zijn bekende zwarte pak met gouden ketting, hoed en zonnebril.

Volgens Van Zoggel zou er wel eens een permanente versie van het LEGO-beeld kunnen worden gemaakt. "Dan zou er een nieuwe moeten komen van brons of metaal. Daar gaan we over overleggen."