Dronken doorrijder bekent dat hij achter het stuur zat bij zwaar ongeluk

Twee dronken mannen van 21 werden vrijdagnacht aangehouden na een aanrijding in Heeswijk-Dinther. Ze hadden een echtpaar van 65 zwaargewond achtergelaten. De grote vraag was wie er achter het stuur had gezeten. Een van de verdachten heeft nu bekend.

De man en vrouw werden op hun fiets omvergereden in het buitengebied van Heeswijk-Dinther. De twee lagen zwaargewond midden in de nacht op de weg.

Voorbijgangers zagen de twee liggen, belden de hulpdiensten en verleenden eerste hulp. Uiteindelijk is het echtpaar met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Hoe het nu gaat met de man en de vrouw kan de politie niet zeggen.

Naar huis

Diezelfde nacht werden twee jongemannen uit Uden en Zeeland aangehouden en in de cel gezet. Beiden waren dronken maar onduidelijk was nog wie er achter het stuur had gezeten. De Udenaar bekende uiteindelijk dat hij heeft gereden. Beide mannen zijn naar huis gestuurd. De Udenaar mag thuis wachten op de rechtszaak.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.