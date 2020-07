Twee arrestaties na uitslaande brand bij jeugdzorginstelling in Boxtel

Twee mannen (20 en 48) uit Boxtel zijn maandagochtend aangehouden omdat ze mogelijk te maken hadden met de uitslaande brand die begin april woedde bij De la Salle in Boxtel. Een gebouw van de jeugdzorginstelling ging hierbij in vlammen op.

De twee mannen zijn vastgezet. De brand bij De la Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel werd rond halftwaalf 's avonds ontdekt. De vlammen sloegen metershoog uit het dak van het gebouw waar de technische dienst gevestigd was. Het vuur kwam niet in de buurt van de gebouwen waar de jongeren verblijven.