Fatale mishandeling van Lou Herst na 3,5 jaar voor de rechter

Lou Herst enkele uren voor zijn dood. (Beeld: Bureau Brabant) vergroot

Twee 31-jarige mannen uit Tilburg en Goirle moeten zich vandaag voor de rechtbank in Breda verantwoorden voor de dood van de de 44-jarige Lou Herst uit Tilburg. Ze hebben bekend dat ze hem hebben geslagen, maar ontkennen dat ze hem wilden doden.

Noel van Hooft Geschreven door

Het is vrijdagavond 13 januari 2017 als Tilburger Lou Herst zwaar mishandeld wordt. Hij wordt zwaargewond achtergelaten op de stoep voor biljartcentrum De Romein. Een dag later overlijdt hij in het ziekenhuis.

Uit onderzoek door het NFI blijkt dat de dood van Lou veroorzaakt is door een erfelijke bloedafwijking. Daardoor kon de fatale hersenbloeding bij het slachtoffer makkelijk ontstaan. Daarom zijn de twee verdachten in 2018 vrijgelaten. Ze hebben tot en met vandaag in vrijheid de rechtszaak mogen afwachten.

Reconstructie

Wat gebeurde er op die januaridag? Elke vrijdagmiddag viert een groepje vrienden het begin van hun weekend met een pilsje aan de bar van De Romein. Onder hen Lou Herst, een 44-jarige lasser uit Tilburg.

“We komen dan bij elkaar om een pilsje te pakken. Als Lou er was leek het alsof er driehonderd man aan de bar zat. Hij was aanwezig maar op een goeie manier”, vertelde Ronald Kop eerder aan Omroep Brabant. “Het was vrijdag de dertiende. Da’s een datum die je niet meer vergeet.”

Lou gaat rond halfelf richting huis. Korte tijd later horen twee biljarters die vlakbij het raam staan een vreemd geluid. “Ze hoorden een klap van iemand die tegen het raam viel. Toen zijn ze buiten gaan kijken,” zo vertelde de eigenaar van De Romein, Paul van Hest. De biljarters vonden Lou zwaargewond op de parkeerplaats.

Geen roof

Het vreemde is dat Lou altijd veel geld op zak had, zo’n 600 tot 800 euro. De daders hebben dit geldbedrag niet meegenomen, ook zijn telefoon had Lou nog op zak.

Waarom de twee mannen Lou Herst in elkaar hebben geslagen moet in de rechtbank in Breda duidelijk worden. Ook moet het Openbaar Ministerie bekendmaken of het de mannen beschuldigt van doodslag of dat het bij een zware mishandeling blijft.

vergroot