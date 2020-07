Rechtszaak over dood Lou Herst: advocaten vertrouwen getuigen niet

Lou Herst enkele uren voor zijn dood (Beeld: Bureau Brabant) vergroot

Na 3,5 jaar zou er eindelijk duidelijkheid moeten komen over de dood van Lou van Herst. Maar de advocaten van Bob B. (31) en Remco L. (31) vertrouwen de getuigenverklaringen niet en daarom is de zaak uitgesteld. "Er zijn woorden in de mond gelegd", zeggen de advocaten van de verdachten.

Op 13 januari 2017 werd Lou Herst in elkaar geslagen voor een pool- en biljartcentrum in Tilburg. Een dag later overleed de 44-jarige man in het ziekenhuis. Volgens de Officier van Justitie gaat het om zware mishandeling met de dood tot gevolg. Bob en Remco hebben volgens justitie geslagen en geschopt.

Politie stuurt

In een verklaring van een getuige staat dat Lou tegen het hoofd is geschopt, maar de getuige zou eerder gezegd hebben dat hij niets gezien heeft omdat het donker was. In een verklaring staat verder het woord ‘schijnbaar’. Volgens de advocaat duidt dat erop dat de getuigen het zelf niet gezien heeft maar via iemand gehoord heeft.

"De politie is sturend opgetreden tegen een van de getuigen", zeggen de advocaten van de twee verdachten tegen de rechter. De rechtbank trekt de getuigenverklaringen nu ook in twijfel en daarom moeten alle verklaringen uitgeschreven worden. Daarnaast krijgt de verdediging de kans om alle verhoren te beluisteren.

Zucht in de zaal

De nabestaanden van Lou Herst hoopten dinsdagmorgen eindelijk duidelijkheid te krijgen. In de rechtszaal was dan ook gezucht te horen toen bleek dat de zaak weer niet behandeld gaat worden. De rechter benoemde ook dat ze het heel vervelend vindt voor de familie. "Het is een zaak met grote gevolgen en daarom vraagt deze zaak duidelijkheid over wat er precies gebeurd is. Dat is in het belang van de nabestaanden en de verdachten."

De verdachten geven toe dat ze geweld hebben gebruikt. Bob zou ook geschopt hebben. "Maar ze ontkennen dat ze tegen het hoofd van het slachtoffer hebben geschopt toen hij op de grond lag", zegt de advocaat.

Bloedafwijking

Begin oktober moet de zaak verdergaan, als de politie tenminste begin september alle verklaringen heeft uitgewerkt. Duidelijk is al wel dat justitie niet voor doodslag gaat maar voor zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Eerder werd de zaak uitgesteld omdat uit onderzoek door het NFI blijkt dat de dood van Lou veroorzaakt is door een erfelijke bloedafwijking. Daardoor kon de fatale hersenbloeding bij het slachtoffer makkelijk ontstaan. Daarom zijn de twee verdachten in 2018 vrijgelaten. Ze mochten in vrijheid de rechtszaak afwachten.

