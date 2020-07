Nana de schildpad wordt vermist: 'Ze is zó de poort uit gelopen'

Schildpad Nana voordat ze de poort uitliep (foto: Letty van de Wal) vergroot

Landschildpad Nana wordt sinds donderdag vermist in Eindhoven. Ze is zó de poort uit gelopen bij Letty van de Wal: “Binnen tien minuten was ze weg.” Een zoektocht met een metaaldetector heeft nog niets opgeleverd.

Janneke Bosch Geschreven door

Nana is 25 jaar oud en zeker 25 centimeter in doorsnede. Het is een bijzonder beestje, vertelt Letty. Nana is een landschildpad en staat op de lijst van beschermde diersoorten. Elke vijf jaar heeft Letty opnieuw een ontheffing nodig om haar te mogen houden. Normaal gesproken heeft Nana het prima naar de zin bij Letty. Ze is dol op aardbeien en tomaatjes, is hand-tam en scharrelt lekker rond in de tuin. Tot donderdag. Toen ging ze ervandoor.

"Ze was boos omdat ze sla kreeg in plaats van hondenbrokjes"

De reden van de ontsnapping is Letty wel duidelijk: “Ze is dol op hondenbrokjes, maar die mag ze maar één keer in de week. In plaats daarvan had ik een bakje sla in de tuin gezet, maar dat wilde ze niet. Ze ging hoog op haar poten staan en beende bij me weg.” Want wie denkt dat schildpadden vooral heel langzaam zijn, heeft het mis. “Ze is zó aan de andere kant van de tuin.” Een onoplettend moment met een poort die open was blijven staan, was voldoende. Nana is verdwenen.

Natuurlijk is er direct gezocht, maar Nana is niet zomaar gevonden. Via een collega-schildpaddenhouder komt Letty aan een metaaldetector. Omdat Nana zo’n bijzonder dier is, is ze gechipt en de metaaldetector zou daarop aan moeten slaan. Maar het heeft nog niet geholpen. Ook een warmte-app op een telefoon en een prikstok voor het geval ze zich ingegraven heeft, bieden geen soelaas. Nana blijft kwijt.

"Ik hoop niet dat ze in het water terecht komt. Dan zou ze verdrinken."

Nana staat ongeveer vijftien centimeter hoog op haar pootjes. “Maar dit is een nieuwbouwwijk, er staat nog veel onkruid. Ook in slootjes. Je ziet haar niet.” Nana is een landschildpad, dus ze kan beter uit het water wegblijven. “Ik hoop dat ze niet in het water terechtgekomen is, daar zou ze verdrinken.”

Letty hoopt enorm dat iemand in de buurt Blixembosch Buiten in Eindhoven haar gevonden heeft en terug wil komen brengen. En anders staan er voor de komende dagen nog meer zoekacties gepland. "Als het warmer wordt, dan wordt ze actiever. Dan móet iemand haar wel tegenkomen."