Kermis rommelig begonnen in Moergestel: 'Maar daarna ging het goed'

De kermis in Moergestel is volgens de organisatie goed verlopen. Alleen vrijdagavond verliep niet vlekkeloos. Bij enkele cafés werd niet genoeg afstand gehouden en een groepje ruziënde jongeren moest uit elkaar worden gehaald. "Er zijn korte lijntjes met de kermisexploitanten en omliggende horeca, waardoor er snel ingegrepen kon worden." Maar de rest van het weekend verliep volgens de gemeente Oisterwijk goed.

De kermis is afgelopen vrijdag begonnen en is daarmee een van de eersten in ons land die doorgaat. Vooraf werd gedacht dat vooral afstand houden een uitdaging zou worden, maar dat ging goed.