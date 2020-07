Festivals worden coronaproof dankzij digitale techniek van CM.com

Het hoofdkantoor van CM in Breda (foto: Raoul Cartens) vergroot

Contactloos bestellen, betalen of zelfs online een gezondheidscheck doen. Het zijn allemaal zaken waarin het Bredase bedrijf CM.com is gespecialiseerd. En juist deze technieken kunnen de veiligheid bij evenementen, in de horeca en musea een stuk verhogen.

CM.com in Breda is gespecialiseerd in digitale diensten op afstand. Denk daarbij aan de DigiD-app, telefonisch stemmen voor programma's als The Voice of online kaarten bestellen voor de Formule 1.

Gezondheidscheck

Zo heeft het bedrijf nu een chatbot ontwikkeld waarmee bezoekers van evenementen vooraf digitaal een verplichte gezondheidscheck kunnen laten doen. Dit voorkomt wachtrijen bij de kassa's, waardoor ook het besmettingsgevaar lager is.

Als bezoekers eenmaal binnen zijn, nemen zij plaats aan een eigen tafel. Met hun mobiele telefoon scannen zij de QR-code op de tafel en komen zo op de online bestelpagina. Hier bestellen ze veilig eten en drinken en rekenen gelijk digitaal af. De bestelling wordt vervolgens per tafel uitgeserveerd. Bezoekers hoeven zo niet op personeel te wachten of in de rij te staan, waardoor contact met andere bezoekers wordt geminimaliseerd.

Consumpties bestellen met een QR-code. (foto: CM.com) vergroot

De techniek van CM.com wordt tot en met 30 augustus toegepast bij de evenementen De Tuin en Het Strand in Brielle en op Texel. In totaal gaat het daarbij om 204 optredens op 55 showdagen. Per optreden is er plaats voor maximaal 120 tot 140 mensen.

Bestuursvoorzitter Jeroen van Glabbeek van CM.com: Dit is een goed voorbeeld van hoe wij bedrijven in deze tijd kunnen ondersteunen met verschillende technologieën. Daarnaast dragen we graag een steentje bij aan het weer veilig kunnen genieten van optredens in de buitenlucht om zo langzaamaan weer terug te gaan naar het oude normaal.”

Het Bredase bedrijf is ook in gesprek met horeca en musea over deze digitale diensten.

In februari maakten wij deze uitlegvideo over CM.com:

Wachten op privacy instellingen...