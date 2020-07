Metalen koekblik is oplossing tegen inbrekers die autosleutels 'hacken'

Een metalen koekblik is de oplossing tegen inbrekers die het hebben voorzien op moderne auto's met een 'keyless entry'. "Leg je sleutel in een metalen koekblik. Dat blokkeert het signaal waardoor criminelen dit niet kunnen opvangen", legt hackspecialist Stan Hegt uit Rosmalen uit.

Inbrekers hebben het in de Haagse Beemden in Breda voorzien op moderne auto's die van het slot gaan als de sleutel in de buurt is. De autosleutel zendt een signaal uit. Criminelen vangen dat signaal op met een apparaatje met een grote antenne. Via een ander kastje wordt het opgepikte signaal doorgestuurd naar de auto, die vervolgens van het slot gaat.