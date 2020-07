Zo voorkom je dat inbrekers je auto 'hacken'

Foto: Paul Hadley/Flickr vergroot

Hoe voorkom je dat criminelen er met slinkse wijze met je nieuwe auto met 'keyless entry' vandoor gaan? Inbrekers hebben het de laatste tijd in de Haagse Beemden in Breda namelijk voorzien op deze auto's die van het slot gaan als de sleutel in de buurt is. 'Hackspecialist' Stan Hegt uit Rosmalen legt uit wat je daartegen kunt doen.

"Het is een serieus probleem", zegt Hegt dinsdagmorgen in Wakker! op Omroep Brabant radio. "Een auto met zo'n systeem, is kwetsbaar voor dit soort dieven." Maar hij weet de oplossing. "Leg thuis je sleutel in een metalen koekblik. Dat blokkeert het signaal waardoor criminelen dit niet kunnen opvangen."

De autosleutel in bijvoorbeeld je jas- of broekzak zendt een signaal uit. Criminelen vangen dat signaal op met een apparaatje met een grote antenne. Via een ander kastje wordt het opgepikte signaal doorgestuurd naar de geparkeerde auto, die vervolgens van het slot gaat.

Volgens Hegt spelen sommige automerken al in op de problematiek. "In bepaalde sleutels wordt een bewegingssensor verwerkt. Als de sleutel een half uurtje niet beweegt, stopt die met het uitzenden van het signaal."

Realiteit is echter wel dat veel sleutels die nu in gebruik zijn, deze techniek nog niet hebben. Een simpel metalen koekblik voorkomt dan een hoop ellende.

LEES OOK: