Man met hakbijl opgepakt in Oirschot

De politie heeft zondagmiddag een man met een hakbijl aanhouden in Oirschot. Er was een melding binnengekomen dat de verdachte met zijn bijl huis hield in een appartementencomplex.

Janneke Bosch Geschreven door

Volgens de buurtbewoners richtte de man vernielingen aan met de bijl in het appartementencomplex. Agenten gingen gewapend met schild en hond naar de woning toe. Daar werd de man eerst aangeroepen.

De verdachte deed zelf de deur open, met de hakbijl nog in zijn hand. Op verzoek van de politie legde hij die aan de kant. Toen kon hij worden ingerekend.