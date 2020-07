Steeds meer cocaïne onderschept in haven van Antwerpen

De smokkel van cocaïne naar Antwerpen stijgt enorm. Er is dit jaar al bijna 29.000 kilo onderschept."De drugssmokkelaars zijn dus niet in coronalockdown gegaan", zegt de Belgische douane. Veel van de coke heeft Brabant als tussenbestemming.

De douane vermoedt dat er ook dit jaar weer records worden gebroken. In vijf jaar tijd zagen de Belgen de in beslag genomen partijen coke stijgen met 660 procent.

In de Belgische haven worden meer drugs onderschept dan in Rotterdam. In zowel Nederland als België wordt aangenomen dat Nederlandse criminelen het grootste deel van het netwerk in handen hebben.