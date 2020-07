Verdwaalde fietser van de A59 geplukt

Man fietste over snelweg (foto: wijkagent Drunen via Instagram) vergroot

Een verdwaalde fietser die per ongeluk op de A59 was beland, heeft de politie aardig wat werk bezorgd maandagavond. De man was onderweg van Vlijmen naar Waalwijk.

Janneke Bosch Geschreven door

“Mooi weer om een stukje te fietsen”, zo becommentarieert een wijkagent het gebeuren. Maandagavond kwamen er meerdere meldingen binnen van een fietser op de A59. Volgens de agent die het voorval deelt op Instagram, ging het op een arbeidsmigrant die de weg kwijt was geraakt in Vlijmen. Hij was onderweg naar Waalwijk.

Een van de melders was met de auto achter de fietser blijven rijden om hem te beschermen totdat de politie er was.

“De man wat noodzakelijke uitleg gegeven over het verschil tussen een fietspad en een vluchtstrook”, zo schrijft de agent. “Vervolgens de man veilig naar huis laten fietsen over het toepasselijke Halvezolenpad.”

