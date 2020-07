Enorme scheet van een neushoorn als je net lekker zit te eten

Beeld: Dumpert vergroot

Waren het de naweeën van de heerlijke groentetaart? Een typisch gevalletje buikpijn of gewoon even ontluchten? We zullen het nooit weten, maar feit is wel dat een neushoorn in Dierenrijk in Mierlo enkele bezoekers ‘trakteerde’ op een enorme scheet.

Aan het verblijf van de neushoorns in de dierentuin in Mierlo grenst een terras. Een bezoeker filmde hoe de neushoorn een bad nam, maar werd vervolgens vergast op een langdurige scheet.

Het is maar goed dat de jongens op het filmpje hun eten achter de kiezen hadden. Nu rest nog wel de vraag: hoe erg stonk deze megascheet? Dus was jij hier getuige van, wij zijn benieuwd naar het antwoord.

Bezoekers van Dierenrijk filmden de neushoorn:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: