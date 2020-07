'Hier gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen', burgemeester reageert op martelkamer

Burgemeester Han van Midden. vergroot

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal is onder de indruk van de onderwereldgevangenis en de martelkamer die in Wouwse Plantage zijn gevonden. 'Ook hier gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen."

"Zoiets is natuurlijk onvoorstelbaar. Ik begrijp dan ook heel goed dat het een gevoel van onveiligheid geeft, als criminelen zó dicht in de buurt komen. Juist ook daarom ben ik heel benieuwd naar de uitkomsten van de politie- en justitieonderzoeken, zodat ik als burgemeester de bestuurlijke maatregelen kan nemen, die hier nodig zijn om de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen," zegt de Roosedaalse burgemeester.

Drugslab

In een persbericht schrijft Van Midden dat de Julianaweg en omgeving het al zwaar voor de kiezen krijgen. Amper een week voor het oprollen van de martelgevangenis, brandde een straat verderop aan de Mariabaan een megadrugslab af.

Volgens Van Midden is de gemeente Roosendaal bezig om uit te zoeken waar het misgaat in het buitengebied. Hij gaf eind 2019 al opdracht voor een analyse. "Dat is een enorme klus is, als je bedenkt dat de gemeente Roosendaal een oppervlakte van zo’n 107 vierkante kilometer beslaat. We weten dat er zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is de afgelopen dagen extra duidelijk geworden. Maar we weten ook veel nog niet".

Grip

Van Midden: "Samen met het Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst en andere overheidsdiensten zetten we alle middelen en instrumenten in die we tot onze beschikking hebben. Alleen op die manier krijgen we als georganiseerde overheid grip op de georganiseerde criminaliteit."

De burgemeester doet een dringend beroep op de inwoners van zijn gemeente om verdachte situaties te melden.