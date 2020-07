Met je auto naar de film op het parkeerterrein van het Willem II Stadion

Tilburg krijgt een heuse drive-inbioscoop. Op het parkeerterrein van het Koning Willem II Stadion aan de Goirleseweg zullen vanaf vrijdag 17 juli films worden vertoond waar je vanuit je auto in de buitenlucht van kunt genieten. Er kunnen maximaal tachtig auto's het terrein op.

De films worden op enorme LED-schermen afgespeeld. In de openlucht bioscoop worden de komende tijd klassiekers vertoond zoals 'Dirty Dancing', 'Green Book', 'Rocket Man' en 'La la Land'. Op sommige avonden is er ook een live optreden tijdens de film. Zo zal Danny de Munk de titelsongs vertolken bij de films 'Ciske de Rat' en 'All Stars'.