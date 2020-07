'Fucking hell!', beelden van onderwereldgevangenis met martelkamer maken veel indruk

vergroot

Een politiehelikopter met een boordschutter met een groot machinegeweer. Een tandartsstoel om mensen in vast te binden. Gereedschap om mee te folteren. Het zijn heftige beelden die de politie publiceerde van de onderwereldgevangenis en martelkamer in Wouwse Plantage. Er valt van alles op aan deze bijzondere inkijk.

De opmerkelijke video van de politie die de tongen losmaakte:

"Fucking Hell!", zegt een van de agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Zelden zijn de anonieme mannen en vrouwen van het arrestatieteam te horen. Dit moment is bijzonder. De verbaasde vloek is te horen als de agent een zeecontainer opent waarin diverse politie-uniformen op de grond liggen. Geen tientallen, een stuk of zes stapeltjes kleding. Klaar voor gebruik.

Politie-uniformen in een container (beeld: YouTube Politie Landelijke Eenheid).

Nepagenten

Uniformen die je niet mag hebben en zeker niet mag dragen. Daarom moet het voor alle politiemensen een klap in het gezicht zijn, dit misbruik. Maar voor de onderwereld is het een ideale vermomming. Als je als nepagent iemand van straat plukt, kraait er geen haan naar. Niemand zal bij een arrestatie de politie bellen, want het zijn toch 'politiemensen'.

Dit soort voorbeelden van nepagenten zijn er vaker geweest. Al in de jaren negentig werd de Bredase Juliëtbende aangeduid als 'het team' dat criminelen oppakte en meenam. Zij hadden zelfgemaakte uniformen. Maar echte uniformen worden ook wel eens gestolen, zoals in 2017 in Zevenbergen.

De politiepakken lagen in een van de zes cellen. De zevende cel was een martelkamer. Midden in de container op de grond, een tandartsstoel met riempjes om handen en voeten vast te maken. Die setting doet denken aan een legendarische Hollywoodfilm The Marathon Man. De hoofdpersoon wordt daarin gemarteld door een voortvluchtige nazi-arts.

Martelbeelden uit The Marathon Man:

De vergelijking met de speelfilm is misschien wat ver gezocht maar de politie vond in de loods ook scalpels: medisch gereedschap. En daarnaast makkelijk verkrijgbaar spul zoals een hamer, schroevendraaiers, een bovenstuk van een gasbrander. Ook bruikbaar bij foltering.

Dit gereedschap werd gevonden bij de martelkamer.

Niks geks

Als je de beelden goed bekijkt lijkt het erop dat de onderwereldgevangenis goed was verstopt. De agenten lopen eerst door een kantoor waar niks geks aan te zien is. In de loods zelf eigenlijk ook niks, behalve dan zeecontainers. Eenmaal open zie je het ongewone.

De zeecontainers zijn ingedeeld in twee ruimtes. Als agenten de deuren openen stappen ze over een vloer van dik geperste houtvezels: osb-plaat. Aan de wanden van deze 'ruimte één': dikke isolatie. Herkenbaar als de geluidsisolatie die je koopt bij de bouwmarkt.

Daarna 'ruimte twee', via een deur naar de cel zelf. De wanden zijn opvallend: van zilverkleurig isolatiemateriaal, zoals veel huizen dat hebben, om de warmte binnen te houden. En hier misschien wel om ontdekking met infrarood of warmtemeters te voorkomen. In het midden een chemisch toilet, handboeien, met haken vastgeschroefd aan de wand van de container.

Een van de cellen.

De tandartsstoel (foto: YouTube Politie Landelijke Eenheid).

De beelden lijken te komen van de bodycam die de leden van het arrestatieteam dragen. Ook was er iemand met een professionele camera bij. Een van de camera's filmde de blauwe helikopter.

Buurtbewoners zagen geen logo en dachten aan defensie. Maar het was toch wel degelijk een politieheli, namelijk een van de drie Augusta Westland-toestellen die de politie heeft. Er kan een compleet arrestatieteam van meer dan tien man in mee. Door de geopende deur is het logo van de politie niet te zien. Dat zit daarachter.

Machinegeweer

Misschien wel het meest uitzonderlijke aan deze inval: gewapende luchtsteun. Ze vliegen met de heli-deur open om een boordschutter goed zicht te geven. Hij zit achter een groot machinegeweer, vermoedelijk een zogenaamde .50 kaliber, om eventueel te vuren op doelen op de grond. Ongewone beelden in ons land.

Schieten bleek achteraf niet nodig te zijn. Er waren geen verdachten beneden, de loods was verlaten.

De vloek 'Fuckin Hell!' van een van de agenten is al snel een eigen leven aan het leiden op sociale media en in en rond Wouwse Plantage. Daar kennen ze al jaren de wielelerronde De Hel van de Pin. In het plaatselijk dialect is De Pin of Pindorp de oude naam van Wouwse Plantage. De grappen zijn niet van de lucht. De onderwereldgevangenis wordt al omschreven als de échte Hel van de Pin. Maar voordat het écht de hel werd, viel de politie er binnen en rolde alles op.

