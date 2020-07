Snack Connection in shock na overlijden van oprichter en vijftien coronabesmettingen

Het bedrijf Snack Connection waar vijftien mensen zijn besmet. vergroot

Het overlijden van de oprichter van Snack Connection in Giessen en de besmetting van vijftien medewerkers hebben een schokgolf veroorzaakt bij het bedrijf. Dat zegt directeur Eric Schut. Hij nam het bedrijf, dat nootjes maakt voor onder meer supermarkten, over nadat in april de oprichter was overleden: "Dat maakt het allemaal wel extra wrang."

Van de vijftien besmette mensen ligt er een in het ziekenhuis. De anderen hebben milde klachten. "Je schrikt enorm als directeur, want je hebt toch de verantwoording voor het personeel", zegt Eric Schut. De bron van de coronabesmetting is onduidelijk. "Op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt, loop je al achter de feiten aan", zegt Schut.

Ook de GGD denkt dat de bron moeilijk te achterhalen is. De gezondheidsdienst heeft ondertussen adviezen gegeven om de coronamaatregelen bij het bedrijf nog verder aan te scherpen.

Geen wantoestanden

De GGD is al drie keer in het bedrijf geweest om te kijken wat beter kan, maar heeft geen wantoestanden bij Snack Connection vastgesteld. Het bedrijf had al allerlei maatregelen genomen, zoals spatschermen en anderhalve meter afstand. "De besmetting kan ook van buiten zijn gekomen", zegt Esther Lodder van de GGD.

"Ik voel mij verantwoordelijk voor de gezondheid van mijn mensen", zegt de aangeslagen directeur, maar hij denkt niet dat er fouten zijn gemaakt. "Wij hebben het met de GGD besproken, maar zij hebben ze niet kunnen vinden. Wij hebben eerder complimenten van de GGD gehad."

Enkele maanden geleden was er een hoog ziekteverzuim en onrust bij het bedrijf door de coronacrisis. "Maar door open te communiceren en voor een veilige werkomgeving te zorgen hebben wij die onrust weggenomen", zegt Schut. Volgens hem durven de mensen gewoon naar het werk te komen. Maar bij de minste of geringste klacht blijven ze thuis en worden ze getest. Ook als mensen zich toch niet op hun gemak voelen, mogen ze thuis blijven.