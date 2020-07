Gewonde man gevonden in huis in Roosendaal

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewonde bij steekpartij in huis Roosendaal

In een huis aan de Amethistdijk in Roosendaal is in de nacht van dinsdag op woensdag een gewonde man gevonden. Agenten vonden de gewonde man rond twee uur in de woning. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De heli hoefde uiteindelijk toch niet te landen. Het is niet duidelijk hoe de man eraan toe is. Hij was aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat weten dat de man vermoedelijk niet door een misdrijf gewond is geraakt.