Coronanieuws: nog veertien coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rondom de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

In Brabant zijn in één week zestig nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. In totaal raakten 9838 Brabanders besmet.

Een derde van de horecaondernemers denkt maximaal vijf maanden te kunnen overleven in de huidige omstandigheden.

Een op de zes mensen wil zich niet laten inenten als er een coronavaccin beschikbaar is.

Vrouwen, hoger opgeleiden en ouderen houden zich beter aan de corona-hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.

16.00

Het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald van 103 naar 94. Het is de tweede keer dat het aantal onder de honderd komt. Ook afgelopen zaterdag lagen 94 mensen met het coronavirus in ziekenhuizen. Dit is het laagste aantal in maanden. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nu minder dan twee coronapatiënten.

15.30

Bredanaars zijn gemiddeld genomen steeds wat positiever over hun leven in vergelijking met het begin van de coronacrisis, blijkt uit een enquête onder 2000 inwoners van de stad. Bijna de helft van de respondenten gaat vanwege de coronasituatie helemaal niet, of in Nederland op vakantie en het aantal inwoners dat thuiswerkt wordt steeds kleiner.

15.00

Cateraar Maison van den Boer uit Veghel snijdt flink in zijn personeelsbestand, nu het bedrijf door de coronacrisis nog maar een fractie van zijn normale omzet behaalt. Daarbij neemt het bedrijf afscheid van 140 vaste medewerkers en worden tijdelijke contracten niet verlengd. Met de ondernemingsraad wordt overlegd over een sociaal plan.

In totaal is Maison van den Boer goed voor 225 voltijdsbanen, waarvan 38 voltijdsbanen op basis van een tijdelijk contract. Dat de helft daarvan nu verdwijnt, is volgens de cateraar noodzakelijk om 'het bedrijf een toekomst te geven'. In de afgelopen vier maanden kelderde de omzet bij het bedrijf met meer dan 90 procent.

14.43

De Europese Commissie heeft een Nederlands steunprogramma voor kleine bedrijven goedgekeurd onder de staatssteunregels die vanwege de coronacrisis tijdelijk zijn versoepeld. Het gaat om 25 miljoen euro aan gunstige leningen voor bedrijfjes die door de crisis zijn getroffen. Het doel van het steunprogramma is te zorgen dat deze kleine bedrijven hun economische activiteiten kunnen voortzetten.

13.26

In de Brabantse ziekenhuizen liggen nu veertien patiënten met een coronabesmetting. Dat meldt het ROAZ woensdag. Dat zijn drie patiënten minder dan afgelopen maandag. Van die veertien liggen er vier op de intensive care. Verder zijn er nog 31 patiënten die verdacht worden van een besmetting met het coronavirus, maar zij zijn (nog) niet positief getest.

Sinds maandag zijn er geen coronapatiënten in Brabant overleden. Woordvoerder Wim Pleunis van het ROAZ spreekt van een gestage daling. "Heel voorzichtig gaan de cijfers steeds verder naar beneden."

13.03

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, gaat de komenden maanden een reorganisatie doorvoeren. Het bedrijf ziet zich hiertoe genoodzaakt door de coronacrisis en doordat de bioscoopzalen nog lange tijd niet volledig kunnen worden benut. Er gaan geen bioscopen dicht, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Dat heeft Pathé woensdag laten weten. De bioscoopketen kan niet zeggen hoeveel banen verloren zullen gaan, maar de verwachting is dat er op lange termijn "substantieel minder werk is voor enkele tientallen mensen". In eerste instantie hoopt Pathé dit op te lossen door een vacaturestop.

12.00

Het evenement Militracks in het museumpark van Oorlogsmuseum Overloon wordt opnieuw verplaatst vanwege de coronacrisis. Eerder werd de datum verzet van mei naar september. Maar nu schuift het grootste evenement op het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog door naar 15 en 16 mei 2021. Door alle coronamaatregelen is het vrijwel onmogelijk om een tocht met historische voertuigen te realiseren. Ook de grote markt zou een gezondheidsrisico vormen.

Foto: Walter Schwabe vergroot

11.50

Pathé gaat de komenden maanden reorganiseren. De bioscoopexploitant is getroffen door de coronacrisis en doordat de bioscoopzalen nog lange tijd niet volledig kunnen worden benut. Er gaan geen bioscopen dicht, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

8.30

De coronawaarschuwingsapp waaraan het kabinet werkt, krijgt de naam CoronaMelder. Dat meldt zorgminister Hugo de Jonge . Of Nederland de app daadwerkelijk gaat gebruiken, beslist het kabinet volgende week.

6.15

Het aantal vacatures in het Nederlandse bedrijfsleven is afgelopen maand weer aangetrokken, na een eerdere flinke dip als gevolg van de corona-uitbraak. Vooral naar verkopers, timmermannen. schoonmakers en verpleegkundigen is veel vraag. Wel zijn er tot nu toe nog altijd flink minder vacatures dan in juli vorig jaar.

6.00

Een op de zes mensen wil zich niet laten inenten als er een coronavaccin beschikbaar is. En bijna een kwart van de Nederlanders twijfelt of ze het zullen doen. Dat meldt EenVandaag op basis van een opiniepeiling onder ruim 35.000 mensen. Zes op de tien mensen (59 procent) willen zich wel laten vaccineren, omdat ze weer willen leven zonder beperkingen. Ze hopen dat ze groepsimmuniteit kunnen bereiken wanneer zoveel mogelijk mensen een prik halen. Tegenstanders zijn bezorgd over mogelijke bijwerkingen.

5.45

Mannen, lager opgeleiden en jongeren houden zich minder vaak aan de corona-hygiënemaatregelen en fysieke afstand vergeleken met vrouwen, hoger opgeleide personen en oudere mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse UMC. De kans dat mannen hun handen goed wassen is ruwweg 40 procent lager dan vrouwen. Daarnaast blijkt dat per tien jaar leeftijdsafname de kans op goed handen wassen met 10 procent afneemt.

5.30

In de horeca verwacht een derde van de ondernemers maximaal 5 maanden te kunnen overleven in de huidige omstandigheden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Een kwart van de horecabedrijven denkt het nog zeker een jaar vol te houden.

5.15

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag zestig nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo blijkt uit de wekelijkse RIVM-cijfers. In totaal zijn 9838 Brabanders besmet (geweest) met het coronavirus. Aan het virus zijn in totaal 1539 inwoners van onze provincie overleden. De afgelopen twee weken overleden vier Brabanders aan het virus en zijn er twee patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk zijn er 432 nieuwe coronapatiënten gemeld. Negentien patiënten zijn overleden, negen mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.