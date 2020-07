Veelpleger opgepakt met tas vol wapens, drugs en inbrekersgereedschap

Agenten hebben dinsdagavond een 52-jarige veelpleger opgepakt op de Ginnekenstraat in zijn woonplaats Breda. Hij had een tas bij zich met twee vlindermessen, enkele zakmessen, cocaïne, hennep, inbrekersgereedschap en een imitatiewapen.

De politie kreeg een melding dat de man een winkel was binnengegaan terwijl hij daar een toegangsverbod voor had. Dat kreeg hij na een eerdere diefstal in maart.

Nep-gasdrukpistool Medewerkers van de winkel waren bezorgd, omdat de man tijdens zijn vorige aanhouding een tas bij zich had met daarin een gasdrukpistool dat net een echt vuurwapen leek. Ook deze keer had hij een tas bij zich.

Toen de politie bij de winkel aankwam, was de man al vertrokken. Hij zat op een bankje in de winkelstraat. De Bredanaar zit vast, de inhoud van de tas is in beslag genomen.