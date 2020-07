Levende nerts bij het afval gegooid tijdens ruiming van fokkerij, NVWA past werkwijze aan

Beeld: Animal Rights vergroot

Bij de ruiming van een nertsenfokkerij aan de Scheiweg in Gemert is een nerts levend uit een afvalcontainer gehaald. De nertsen werden vergast omdat er besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Daarna werden de dode diertjes met een shovel in de container gegooid, waar een medewerker ontdekte dat een van de dieren nog leefde. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights filmde het incident.

Beelden van de ruiming:

Vermoedelijk is de nerts daarna opnieuw vergast. Een woordvoerder van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) geeft toe dat het diertje nog leefde na de vergassing. Volgens hem is het de eerste keer dat dit gebeurde. Tot nu toe zijn 850.000 nertsen geruimd vanwege besmettingen met het coronavirus.

'Werkinstructies aangepast'

"Ook al gaat het om één nerts, dit hoort niet", zegt de NVWA-woordvoerder. "We hebben daarom de werkinstructies voor het ruimen van de dieren aangepast. Er gaan nu minder nertsen tegelijk in de vergassingskist, waardoor we nog beter controleren of alles juist verloopt."

De fokkerij in Gemert heeft een vergunning voor 12.000 volwassen nertsen. Vermoedelijk zaten er ook veel jonge nertsen. Volgens de NVWA zijn de laatste nertsen op het bedrijf inmiddels geruimd.