Dronken automobilist reed historische grenspalen aan gort, maar ze komen terug

De historische Kaaie Paole die vorig jaar werden geramd door een dronken automobilist, worden gerestaureerd en teruggeplaatst. De kosten worden geschat op 25.000 euro. Kosten die verhaald worden op de dader, die een jaar geleden ook al zijn rijbewijs moest inleveren. De palen uit 1785 markeerden de historische grenzen van de vroegere waterschappen Oudland van Altena en Stad en Lande Heusden.

Op de Hoge Maasdijk tussen Andel en Veen was het vorig jaar raak. Met te veel drank op achter het stuur ramde een 21-jarige automobilist de historische palen. De klap was zo hard, dat de palen in stukken achterbleven op de dijk. Of de palen ooit nog gerestaureerd konden worden, was een jaar geleden hoogst onzeker.