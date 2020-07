Appende automobilist die Kirsten (24) doodreed krijgt maximale straf: 'Een belangrijk signaal'

Kirsten van Tol kwam vorig jaar om het leven. vergroot

Kirsten van Tol uit Oss kwam een jaar geleden om het leven toen een automobilist die zat te appen, achterop haar auto reed. Woensdag hoorde de dader dat hij acht maanden de cel in moet en drie jaar niet mag rijden. Kirstens partner Jeroen hoopt dat deze straf een hele grote waarschuwing is voor alle Nederlanders.

De rechter was woensdagmiddag niet mild voor de appende bestuurder. Hij kreeg de hoogst mogelijke straf opgelegd. "Ik leg de maximale straf op. Dit is een belangrijk signaal aan de samenleving. Telefoongebruik en social media in het verkeer kosten levens."

Actief op telefoon

De rechter oordeelde dat de bestuurder volledig schuldig is aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat de man de laatste twee en een halve minuut zijn telefoon gebruikte. ‘’Van de 192 seconden voor ongeval was de bestuurder 80 seconden aantoonbaar actief geweest op zijn telefoon’’, zo vertelde de rechter. Hij verstuurde een foto, video en berichtjes via WhatsApp terwijl hij zo’n 120 kilometer per uur reed.

Doordat hij volledig gefocust was op zijn telefoon miste de bestuurder een stilstaande file. Op de A2 bij Beesd in Gelderland botste hij achterop de auto van de 24-jarige Kirsten. Ze kwam klem te zitten tussen twee auto’s en in het ziekenhuis overleed ze aan hersenletsel.

Leven op pauze

Jeroen van Tol weet nog precies wat voor een dag het was. "Ik kwam thuis, ik had een fijne dag op het werk gehad en Kirsten en ik hadden een vrij weekend. Dus ik was heel erg vrolijk." Maar het leven van Jeroen veranderde toen zijn schoonvader belde.

"Mijn leven staat sinds dat moment op pauze. Ik kan niet meer werken en ben elke dag met Kirsten bezig." Jeroen hoopt dat de dader niet in hoger beroep gaat en dat hij en zijn schoonfamilie een streep onder deze zaak kunnen zetten. "We vergeten Kirsten nooit meer maar we willen een punt zetten achter dit slopende en emotionele proces.’’

Jeroen doet zijn aangrijpende verhaal bij hem thuis in Oss: "Als alles goed was gegaan, was ze nu misschien wel zwanger geweest."

Foto altijd bij zich

Ook in de rechtszaal was de partner van Kirsten emotioneel. "Alles van de afgelopen maanden kwam eruit", vertelt Jeroen na afloop. Hij staat met de foto van zijn Kirsten in zijn handen. "Die heb ik elke keer meegenomen."

Jeroen wil nu voorlichting gaan geven om het gevaar van appen in het verkeer duidelijk te maken. "Er mogen niet nog meer slachtoffers vallen net als Kirsten."

Het leven van Jeroen, de partner van Kirsten, staat al 'een jaar op pauze'