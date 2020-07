Man betrapt op de A2 met 65 kilo amfetamine in zijn auto

De tassen waarin de amfetamine lag (foto: politie). vergroot

Een man uit Waalwijk is dinsdagavond op de snelweg A2 bij Weert aangehouden, omdat er ongeveer 65 kilo amfetamine in zijn auto lag. Zowel de drugs als de wagen is in beslag genomen, zo heeft de politie woensdag bekend gemaakt.

Agenten zagen de 21-jarige bestuurder rond acht uur met te hoge snelheid in de richting van Eindhoven rijden. Bovendien wisselde de auto veel en abrupt van rijstrook en hield de bestuurder amper afstand. Bij zijn arrestatie moest de man ook diverse waardevolle spullen inleveren.

Speurzin beloofd

Toen de man de afrit naar een tankstation bij Weert nam, kon de politie de chauffeur en zijn auto controleren. Hierbij roken agenten direct de bekende chemische geur van synthetische drugs. Bij het openen van de kofferbak werd hun speurzin beloond.

In de achterbak stonden boodschappentassen en manden met, wat later bleek, in totaal 65 kilo amfetamine. De man werd meteen aangehouden. Behalve de verdovende middelen en de auto zijn ook een Rolex-horloge, twee telefoons waaronder een crypto-telefoon, en een bedrag van ongeveer 500 euro contant geld in beslag genomen.