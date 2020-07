FC Den Bosch verzuimt: KNVB brengt over afgelopen seizoen drie winstpunten in mindering

FC Den Bosch heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd drie wedstrijdpunten aftrek gekregen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie ging vergeefs in beroep tegen een besluit van de licentiecommissie van de KNVB.

De punten worden in mindering gebracht op de ranglijst van het afgelopen seizoen, waarin de blauw-witten in de middenmoot eindigden. Het besluit heeft dus geen gevolgen voor komend seizoen.

FC Den Bosch in gebreke

De licentiecommissie besloot in maart dat FC Den Bosch ‘niet had voldaan aan de normstelling met betrekking tot de liquiditeitspositie per 31 december 2019.’ Aangezien het ging om het derde verzuim binnen het traject van een plan om de financiële situatie aan te pakken, kreeg de club als sanctie opnieuw drie punten in mindering. FC Den Bosch tekende beroep aan tegen dit besluit, maar de beroepscommissie licentiezaken heeft dit afgewezen.