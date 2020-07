Kinderen testen corona-afstandsmeter in Philips Stadion: 'Handig bij opa en oma'

Wachten op privacy instellingen... Kinderen testen de afstandsmeter in het Philips Stadion. Volgende Vorige vergroot 1/2 Kinderen testen corona-afstandsmeter in Philips Stadion

Hoe weet je of je anderhalve meter afstand houdt in dit coronatijdperk? Best lastig soms, maar kinderen van Tech Playgrounds hebben samen met Philips een corona-afstandsmeter bedacht. Tientallen kinderen hebben deze in de praktijk getest in het Philips Stadion in Eindhoven.

Het concept is eigenlijk heel simpel, legt Mikail uit. Hij is een van de kinderen die het apparaatje, dat met een touwtje om zijn nek hangt, mag testen. "Het is eigenlijk een klein robotje die anderhalve meter toont."

Als de kinderen te dicht bij elkaar staan, zien ze een kruisje. Als ze genoeg afstand houden een vinkje." Soms hapert het wat, maar verder werkt het best goed", legt Mikail uit. "Ik zou het zeker aanraden voor de consument als het op de markt komt."

Snel leren

Pien Hoogers van Dynamo Jeugdwerk begeleidt de kinderen in het Philips Stadion. Hij vertelt dat ze de dag van hun leven hebben. "Ze vinden het leuk om nieuwe dingen uit te proberen en dan mogen ze dat ook nog eens doen op het voetbalveld van PSV."

De kinderen leren snel. Na een kwartiertje programmeren op de computer rennen ze het veld op om de afstandsmeter te testen.

Opa en oma

Inmiddels gebruiken al tientallen kinderen in Eindhoven het apparaatje. "Het is heel handig als ze bij opa en oma op bezoek gaan, want die behoren tot de risicogroep, en dan zien ze gelijk of ze wel anderhalve meter afstand houden", legt Hoogers uit.

Of de meter straks ook echt op de markt komt, is nog onduidelijk.