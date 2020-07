75-jarige kroegbaas in nood door corona: 'Het is zo zielig voor die man'

Ger Couvreur is blij met de actie (foto: Ronald Strater). vergroot

Ger Couvreur is de oudste kastelein van Breda. Al 35 jaar heeft hij café 't Tapperijke in de stad, maar door de coronacrisis heeft de 75-jarige het financieel heel moeilijk en nadert het einde. Dat is voor klant Rina van Aalst geen optie en ze is daarom een crowdfundingsactie begonnen. "Het is zo zielig", zo vindt de Bredase.

"Ik heb zo met die man te doen", zegt Rina van Aalst over kroegbaas Ger Couvreur. "Hij zit al 35 jaar in 't Tapperijke, heeft altijd hard gewerkt en nou ziet hij zijn café door corona door zijn vingers glippen. Het is pure waanzin, ik vind het zo zielig voor die man."

"Zijn zaak bestaat ook nog eens 35 jaar, maar er valt straks helemaal niets meer te vieren als het zo doorgaat. Er mogen door de coronaregels nog maar vijftien klanten bij hem binnen. Daar kan Ger het niet mee verdienen."

Ger Couvreur heeft het moeilijk in zijn café op de Grote Markt in Breda:

Als Rina in de Bredase binnenstad is, gaat ze als vaste klant altijd even bij de goedlachse Ger Couvreur langs voor een drankje. Ze snapt de situatie maar al te goed, want zelf zat ze jarenlang met haar man Hans in de horeca en weet hoe lastig die sector het nu heeft. Maar 't Tapperijke, het kleine cafeetje onder de kerk, verdient volgens haar extra aandacht.

"Welke Bredanaar is hier niet ooit een keer geweest?", vraagt ze zich af. "Velen hebben hier ooit een drankje gedronken, liefdesverdriet gedeeld, partners ontmoet en tot diep in de nacht gefeest."

En over Ger Couvreur: " Wie kent niet de man van het liedje 'De muts' nou niet? De enige man die kan drummen op flessen."

Om kastelein Couvreur en zijn kroeg 't Tapperijke voor Breda behouden, is Rina een crowdfundingsactie begonnen. Het streven is om tienduizend euro binnen te halen. Maar tot nu toe is 'slechts' 690 euro opgehaald.

"Ik ben een slechte schooier", lacht Rina. "En ik weet niet hoe ik de mensen moet bereiken. Maar als we dit weekend nou eens twee drankjes minder doen en het geld aan Ger doneren, dan weet ik zeker dat we straks het jaar 2021 kunnen inluiden bij 't Tapperijke. Tienduizend euro is misschien wat veel, maar we moeten binnen twee, drie maanden toch wel vijfduizend euro kunnen ophalen? Het is echt nodig, want hij is vijfenzeventig en kan niet even opnieuw beginnen."



Ger is blij met de steun

Ger Couvreur is blij met de actie van Rina. "Het is super dat ze dat voor mij doen", zegt de oudste kroegbaas van Breda. "Mijn café openhouden kost heel veel centjes. Ik ben heel erg blij met de steun."

