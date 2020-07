Meer vliegverkeer Eindhoven Airport lijkt belangrijker dan minder geluidshinder, vindt provincie

Een vliegtuig dat landt op Eindhoven Airport (foto: Raoul Cartens). Kempen Airport, een van de 'vergeten' vliegvelden (foto: Hans Janssen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een vliegtuig dat landt op Eindhoven Airport (foto: Raoul Cartens).

De provincie Brabant is bang dat het terugdringen van de overlast van vliegtuigen ondergeschikt wordt gemaakt aan het aantal vluchten van en naar Eindhoven. Dit staat in een reactie van Gedeputeerde Staten (GS) op de ontwerp-luchtvaartnota en een plan voor een onderzoek naar de gevolgen van het vliegverkeer voor het milieu.

Beide notities zijn opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het dagelijks bestuur van de provincie vindt dat die veel minder concreet zijn dan het advies van een commissie die de toekomst van Eindhoven Airport onderzocht. Deze stond onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel uit Stiphout. Voornaamste conclusie was dat het vliegveld alleen mag groeien als de geluidsoverlast flink wordt teruggebracht. Van Geel spreekt van 30 procent minder hinder in 2030; in de stukken van het rijk ontbreken die getallen, volgens GS.

'Van kastje naar de muur'

Het provinciebestuur maakt zich ook zorgen over hoe en waar burgers terecht kunnen met klachten. “Burgers hebben te vaak het gevoel dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd, terwijl niemand verantwoordelijkheid neemt”, klinkt het streng in de Brabantse zienswijze. Donderdag is de laatste dag dat overheden, bedrijven of particulieren kunnen reageren op de plannen die de overheid heeft met de luchtvaart.

De provincie mist hierin ook een visie op de toekomst van (de militaire) Vliegbasis Eindhoven. Volgens GS komt de militaire luchtvaart in de nota ‘maar zeer beperkt’ aan bod. Het provinciebestuur had gerekend op één luchtvaartnota en spreekt van een ‘gemiste kans’, te meer daar op en rond vliegvelden ook diverse activiteiten met zweefvliegtuigen en drones plaatsvinden. Het zou van ambitie getuigen wanneer voor vooral burgers duidelijk wordt wat hun mogelijkheden zijn, aldus GS.

'Buiten beschouwing'

In de zienswijze staat ook dat de andere vliegvelden in Brabant enigszins buiten beschouwing zijn gebleven. Het provinciebestuur doelt hierbij op Kempen Aiport in Budel en Breda International Airport in Bosschenhoofd. Wel worden ze genoemd om eventueel een deel van het kleine vliegverkeer van Lelystad Airport over te nemen. ‘Brabant’ laat op voorhand weten dat hiervan alleen sprake kan zijn waarin het past binnen de bestaande vergunningen voor deze luchthavens.