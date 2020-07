Extreme nieuwjaarsrellen Breda: opnieuw drie jongeren opgepakt

Eén van de vernielde bushokjes in de Hoge Vucht Breda (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Er zijn deze week drie nieuwe jonge verdachten aangehouden voor de vernielingen die werden aangericht tijdens de jaarwisseling in Breda. Vooral in de wijk Hoge Vucht was het in de oudjaarsnacht extreem onrustig. Niet alleen werd vanalles gesloopt, ook werden agenten bekogeld. Eerder, in mei, hadden twee verdachten zich al gemeld bij de politie. De vijf jongeren zijn 14 tot en met 18 jaar, meldt de politie donderdag.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het drietal nieuwe verdachten is deze week gearresteerd. Twee van hen werden dinsdagochtend aangehouden; de vijfde verdachte werd donderdagochtend opgepakt.

Spoor van vernielingen

Tijdens de jaarwisseling werd er in Breda een spoor van vernielingen aangericht. Burgemeester Depla zei daarna een algeheel vuurwerkverbod in de Bredase wijk Hoge Vucht te overwegen.

Want vooral in de wijk Hoge Vucht was het die nacht dus raak. De politie kwam daarheen omdat een groep van ongeveer twintig jongeren een mobiele beveiligingscamera aan het vernielen was op de Wensel Cobergherstraat. Toen agenten de straat in reden, werden ze opgewacht door groepjes jongeren met zwaar vuurwerk en brandbommen. Die werden vervolgens naar de agenten gegooid. Ook een bus en bushokjes moesten het ontgelden.

Uit beelden blijkt volgens de politie heel duidelijk dat het om een gerichte actie tegen agenten gaat. Meerdere malen werd de hulp van het publiek gevraagd in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Met resultaat, meldt de politie nu.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Agenten tijdens oud en nieuw in de val gelokt en bekogeld met brandbommen