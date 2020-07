Man (37) die gewond raakte bij brand tankstation aangehouden voor in brand steken eigen auto

Van de auto is weinig meer over. (Foto: SQ Vision) vergroot

De 37-jarige man die woensdag gewond raakte bij een autobrand bij een tankstation In Tilburg is door de politie aangehouden voor brandstichting. Dit laat een woordvoerder van de politie donderdagochtend weten. De man wordt ervan verdacht zijn eigen auto in brand te hebben gestoken.

Sandra Kagie Geschreven door

De melding van de autobrand bij het tankstation aan de Burgemeester Letschertweg kwam woensdag rond halfzes bij de politie en brandweer binnen. Ze rukten meteen uit. Het tankstation werd ontruimd en de auto werd geblust.

De 37-jarige eigenaar van de auto raakte lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaf direct al aan het vermoeden te hebben dat er opzet in het spel was. De nu aangehouden man zit vast.

Hulp omstanders

Drie omstanders hielpen het slachtoffer vlak nadat de brand uitbrak. Eén van hen is de Tilburgse Jeroen van Opbergen. Hij had toevallig even zijn auto stilgezet bij het tankstation om iets op zijn telefoon op te zoeken, toen hij vlammen zag.

Samen met twee anderen versleepte hij het slachtoffer om hem zo in veiligheid te brengen. De man was op dat moment buiten bewustzijn, maar had wel nog een hartslag. Snel daarna waren de hulpdiensten er, vertelde hij woensdag.

Wachten op privacy instellingen...