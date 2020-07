Borkel wil enige school behouden: 'Anders is het einde dorp'

Overal in Borkel zijn banners en posters met 'Supermenneke' te zien (foto: facebookpagina 'Houd de basisschool in Borkel en Schaft open') vergroot

Hoe je Borkel ook binnenrijdt, je kan er eigenlijk niet omheen: de posters en banners met een superheld erop. Ze zijn onderdeel van een actie van bewoners om basisschool Sint Servatius in Borkel open te houden.

''In mei kregen we uit het niets een mail dat scholenorganisatie SKOzoK voornemens is de school na volgend schooljaar te sluiten'', vertelt Pascale van Deuren van het dorpsinitiatief, ''Daar zijn we van geschrokken. We zagen het echt niet aankomen.'' Financieel gezien zou de school met zo'n vijftig leerlingen niet rendabel zijn.

De bewoners van Borkel snappen dat er naar het geld gekeken moet worden, geeft Van Deuren aan, maar 'de school is meer dan alleen onderwijs'. Het vergroot de leefbaarheid van het dorp. En het is misschien ook een kwestie van 'overleven', denkt ze. ''Er is geen gezin met jonge kinderen dat nog hier komt wonen, als er geen school is. Het is dan 'einde dorp', kan je wel zeggen.''

De basisschool in Borkel begin in augustus mogelijk aan het laatste schooljaar (foto: Pascale van Deuren) vergroot

Ook voor de ouders die nu kinderen op de school hebben, is het een grote verandering, vertelt Pascale van Deuren. ''Ze moeten dan zeven kilometer verderop hun kinderen op school doen, in Westerhoven of Bergeijk.'' En daar zit niet iedereen op te wachten.

Steun

Maar er is hoop. De wethouder en gemeenteraad van Valkenswaard steunen de bewoners en willen dat de school openblijft. Daarom loopt er nu een onderzoek om te kijken of basisschool Sint Servatius toch kan blijven bestaan. Eind augustus, begin september zouden de eerste resultaten van het onderzoek bekend moeten zijn.

Ook dit huis heeft een poster voor de ramen (foto: Pascale van Deuren) vergroot

In de tussentijd zitten de bewoners niet stil. Ze hebben de posteractie én vanaf donderdagmiddag is er ook een lied. Er is een andere tekst gemaakt op het nummer 'Ik wou dat ik jou was' van Veldhuis & Kemper. ''Het is met een knipoog, maar ik denk dat de tekst wel aankomt bij de mensen'', besluit Pascale van Dieren.

Het liedje van de actie is hieronder te zien

