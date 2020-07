Eftelingfan reed al honderd keer in achtbaan Max en Moritz

Eftelingfan Conny Ots geniet in de Max en Moritz (foto: Rick Leenes). vergroot

De nieuwe attractie in de Efteling, Max en Moritz, is nog geen maand open, maar Conny Ots ging er donderdag al voor de honderdste keer in. Ze heeft een spierziekte en daardoor is dit de enige achtbaan waar ze in kan. Ze is er zelfs voor van Limburg naar Kaatsheuvel verhuisd.

"Zodra ik langs de kassa ben en ik hoor de muziek, kan ik m'n ziekte even achter me laten." Conny straalt van oor tot oor als we haar bij de ingang van het attractiepark treffen. Als het even kan, is ze in de Efteling te vinden. Dat is nu met het reserveringssyteem vanwege corona twee keer per week.

Conny en haar man Ronald komen uit Limburg. Maar in februari zijn ze naar Kaatsheuvel verhuisd, om dichter bij de Efteling te zijn. "Hier ben ik de rust zelve", legt Conny uit.

Ze heeft sinds zes jaar spierdystrofie. Dat maakt dat haar spieren zwakker zijn en haar uithoudingsvermogen beperkt is. En dat is lastig als je dol bent op achtbanen. "Toen de dokter zei dat ik daar niet meer in mocht, was dat een grote klap."

Tot de Max en Moritz open ging. "Die gaat op een snelheid die ik net aankan. Ik geniet er zo van. Of ik nou één keer ga of tien keer, het blijft even leuk."

In de achtbaan voelt Conny zich vrij. En ze is vastbesloten er nog héél veel in te gaan: "Ik ga nu voor de 250. Dan voor de 500 en dan voor de duizend. Ze zijn hier nog niet van me af!"