Verbod op uitpubliek wekt boosheid van voorzitter van supportersvereniging PSV

Harrie Timmermans:, voorzitter van de PSV-supportersvereniging vergroot

Harrie Timmermans, voorzitter van de PSV supportersvereniging, is teleurgesteld in de KNVB. Die heeft besloten dat er vanwege de coronamaatregelen bij de start van de competitie voorlopig geen supporters van de bezoekende clubs in het stadion mogen. “Ik snap dat het spannend is om in coronatijd een wedstrijd met veel publiek te laten plaatsvinden. Maar ik strijd tegen het onterechte imago dat voetbalsupporters per definitie voor problemen zorgen.”

Om de in-en uitstroom van het publiek beheersbaar te houden, hebben de burgemeesters en de politie aangegeven dat supporters van de uitspelende club in de opstartfase niet welkom zijn.

Harrie Timmermans heeft weinig begrip voor deze maatregel. “Dit doet geen recht aan het goede gedrag van 95% van de supporters. Het gaat uit van een negatief mensenbeeld van voetbalsupporters.”

Oplossing

Volgens Timmermans moet er per wedstrijd kritisch bekeken worden wat kan en wat niet. “Als wij thuis tegen VVV spelen, is er nog nooit iets gebeurd. Waarom zouden er geen mensen uit Venlo in het Philips Stadion kunnen? Of als wij naar Heerenveen gaan?”

Het standpunt van de KNVB valt daarom slecht bij Timmermans. “Wij werken al lang aan een beter imago van de voetbalsupporters, dan helpt het niet dat de KNVB op zo’n manier een probleem maakt van uitsupporters.”

Timmermans werkt in het dagelijks leven voor de overheid en snapt alle belangen. “Ik had gehoopt op maatwerk, dat zit er nu niet in. Maar ze mogen niet iedereen over één kam scheren.”