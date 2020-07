Duizenden liters grondstoffen voor drugs gevonden in autogarage in Eindhoven

Grondstoffen voor drugs gevonden in autogarage (foto: SQ Vision) vergroot

In Eindhoven zijn donderdagmiddag vaten vol grondstoffen voor drugs gevonden in een autogarage. De spullen werden door de politie gevonden na een tip via Meld Misdaad Anoniem.

Janneke Bosch Geschreven door

De spullen werden gevonden in een garage aan de Daumierstraat in het Eindhovense stadsdeel Woensel. Het gaat om 12 vaten en drie duizend liter bakken met grondstoffen. De stoffen zijn in beslag genomen.

