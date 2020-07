Postbode Rob test futuristische elektrische driewieler: 'Gaaf ding'

Postbode Rob van Mierlo legt dagelijks 60 kilometer af op de nieuwe futuristische 3W-scooter vergroot

Tweehonderd rijden er al rond, waarvan het overgrote deel in onze provincie: de nieuwe elektrische driewielscooters van PostNL. Het postbedrijf is bezig om alle benzinescooters voor postbodes te vervangen door elektrische exemplaren. Postbezorger Rob van Mierlo uit Den Bosch mocht sinds maart proefdraaien met de futuristische driewieler. “En dat bevalt goed.”

Rob Bartol Geschreven door

Van Mierlo krijgt heel wat opmerkingen over zijn nieuwe scooter, die in Zwitserland al langer in gebruik is. “Ik geniet van de vele positieve reacties die ik krijg, ze vinden het een gaaf ding. Daarnaast kan ik op deze scooter meer post meenemen. Ik hoef niet terug naar het depot om bij te laden.”

Het doel van PostNL is om in 2030 alle dampende scooters te hebben vervangen door de 3W e-scooter. "Als alle e-scooters in gebruik zijn genomen, besparen we 285.000 liter benzine per jaar”, aldus het bedrijf. In totaal worden er straks zeshonderd elektrische scooters ingezet in heel Nederland.

Bosschenaar Rob van Mierlo was de pionier die de afgelopen maanden met de scooter proef mocht draaien en dat proefdraaien was een succes. “Ik bezorg de post in de buitengebieden rondom Den Bosch en leg elke dag tussen de 50 en 60 kilometer af. Het is een gaaf ding.”

Postbode Rob van Mierlo aan het werk op zijn nieuwe 3W-scooter vergroot