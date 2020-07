Koning bezoekt Vliegbasis Volkel en doet mee met trainingsmissie

Vliegbasis Volkel heeft donderdag bezoek gehad van Koning Willem-Alexander. Hij kwam speciaal voor de F-16 jachtvliegtuigen en deed mee aan een trainingsmissie.

Het bezoek van de Koning stond in het teken van de inzet van F-16 jachtvliegtuigen, zowel in Nederland als internationaal. Volkel is een van de twee bases in Nederland waar F-16’s paraat staan die op elk moment kunnen worden ingezet in geval van dreiging in het Nederlandse luchtruim of dat van onze buurlanden. Maar de jachtvliegtuigen zijn ook op missie geweest in bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië, Afghanistan en het Midden-Oosten.