Boeren blokkeren gebouw van Omroep Brabant, zesde actie-avond op rij

vergroot

Tientallen boeren hebben donderdagavond het gebouw van Omroep Brabant in Son met tractoren geblokkeerd. Het is al de zevende avond op rij dat boeren actie voeren in onze provincie. Aanleiding is een plan van minister Carola Schouten van Landbouw om minder eiwit in het veevoer op te nemen.

Ongeveer vijftig boeren reden rond kwart over negen luid toeterend bedrijventerrein Ekkersrijt op, waar Omroep Brabant is gevestigd. Ze wilden met de actie laten weten dat de berichtgeving over de boeren en hun problemen in hun ogen niet klopt en te links is, zo maakten ze duidelijk in een gesprek met een redacteur van Omroep Brabant. Na een uur vertrok de groep in alle rust. Net als bij hun aankomst werden ze begeleid door enkele agenten, die niet hoefden in te grijpen. Afgelopen dinsdag blokkeerden boeren in Hengelo al het gebouw van RTV Oost, de regionale publieke omroep van Overijssel.

vergroot

In hun strijd tegen de strenge stikstofregels laten de boeren al sinds donderdag in heel Nederland hun stem horen. In Brabant werden deze week onder meer de snelweg A2 bij Liempde, het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, Eindhoven Airport, transportbedrijf Kuehne + Nagel in Veghel en de Amercentrale in Geertruidenberg geblokkeerd. Woensdag werd er actie gevoerd bij het vliegveld in Seppe en bij Jumbo in Breda.

vergroot