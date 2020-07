Boeren voeren ook actie bij krantendrukkerij in Best

Boze boeren hebben donderdagavond actiegevoerd bij een drukkerij in Best, waar onder meer het ED, het BD, BN De Stem en ook landelijke kranten zoals het AD, Trouw en de Volkskrant worden gedrukt.

Omroep Brabant

Ook bij Omroep Brabant voerden tientallen boeren donderdagavond actie. Ongeveer vijftig boeren reden rond kwart over negen luid toeterend bedrijventerrein Ekkersrijt op, waar Omroep Brabant is gevestigd. Ook hier wilden ze met hun actie laten weten dat de berichtgeving over de boeren en hun problemen in hun ogen niet klopt en te links is. Na een uur vertrok de groep, die uit onder anderen sympathisanten van Farmers Defence Force bestond.