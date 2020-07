Mensen met dementie genieten van Pauzemobiel van Teun: 'Tranen van geluk'

Teun in zijn Pauzemobiel. vergroot

De lavendelgeur komt je tegemoet, uit de ‘Pauzemobiel’ van Teun (21) Toebes uit Best. Het is een auto die is omgebouwd tot een huiskamertje op wielen. Elke week rijdt Teun in zijn vrije tijd rond met mensen met dementie, die in de auto helemaal opbloeien. Hij wil ze de dag van hun leven te geven. Met succes, want de aanvragen stromen binnen. Tot wel dertig per week.

Teun werd vorig jaar uitgeroepen tot de Brabander van het Jaar. Hij wil mensen met dementie geluksmomenten te bezorgen. Dat lukt bijvoorbeeld bij Susan (76) uit Eindhoven. Ze mag een dagje mee met de Pauzemobiel van Teun en zegt: “Dit zijn tranen van geluk!"

De Brabander van het Jaar vertelt:. “Na de verkiezing heb ik een oproep geplaatst. Ik wilde een graag een rolstoelauto hebben. Het leek mij heel leuk met mensen op pad te kunnen in een eigen auto. Soms moet je een auto huren en dat is best wel prijzig. Ik heb deze gekregen van een man uit Eindhoven. Toen was-ie nog wit en er zat nog niet zoveel in. Hij is helemaal af te stemmen op de beleving van mensen met dementie.”

Toebes vertelt: “In de auto staan ze stil bij herinneringen en dat hebben mensen met dementie nodig. We gaan altijd naar plekken die ze zich nog kunnen herinneren. Laatst was ik in de Efteling met een mevrouw. Zij had ooit de melodie van de Rode Schoentjes ingespeeld. Dat kwam direct weer terug.“

Door het succes van zijn pauzemobiel, moet Teun keuzes maken. “Natuurlijk wil je iedereen zo’n geluksmoment wensen. Dit is mijn passie, maar ik kan niet iedere dag de hele dag op pad zijn. Dan baseer ik mijn keuze op het verhaal. Of dat iemand in de buurt woont, zodat ik niet drie uur hoef te rijden. Er is een enorme behoefte aan momenten om samen te zijn. Dit is een middel om zo’n moment te realiseren.”

Genieten

“Harrie ging mee en zei: Wat fijn weer even naar buiten. Ik kijk. En ik kijk." Toebes vervolgt: "Dat is wat mensen doen. Ze kijken naar buiten. Ze zien ineens een heel andere wereld dan de muren of de tuin van het verpleeghuis. Je verbindt mensen echt weer met de samenleving."

Bij Susan is dat ook gelukt. Ze kan het maar niet genoeg benadrukken. “Het doet enorm goed,” zegt ze tegen Teun, die haar hand vast pakt. Teun lacht en is tevreden. “Het geeft mij een heel goed gevoel om mensen met dementie weer te zien stralen. In het dagelijks werk als verpleegkundige kun je de geluksmomenten niet zo beleven als dat ik tijdens deze dagen kan. Als ik de mensen en de familieleden zie genieten, dan geniet ik ook.”

